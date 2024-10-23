ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА над Сирией

ЦАХАЛ сообщил о перехвате над территорией Сирии БПЛА, летевшего с востока в сторону израильской территории. Тревога не была активирована, так как цель не входила в воздушное пространство Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявляла, что в ночь на 23 октября с помощью БПЛА атаковала Эйлат (Умм ар-Рашраш) и Голанские высоты.

ЦАХАЛ ранее сообщал о перехвате двух БПЛА, летевших с востока, в районе Эйлата над суверенными водами Израиля. Так как реальной угрозы жилым районам не было, тревога не была активирована.