x
23 октября 2024
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2024
|
23 октября 2024
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА над Сирией

время публикации: 23 октября 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 06:46
ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА над Сирией
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о перехвате над территорией Сирии БПЛА, летевшего с востока в сторону израильской территории. Тревога не была активирована, так как цель не входила в воздушное пространство Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявляла, что в ночь на 23 октября с помощью БПЛА атаковала Эйлат (Умм ар-Рашраш) и Голанские высоты.

ЦАХАЛ ранее сообщал о перехвате двух БПЛА, летевших с востока, в районе Эйлата над суверенными водами Израиля. Так как реальной угрозы жилым районам не было, тревога не была активирована.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2024

383-й день войны: ЦАХАЛ наносит удары в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2024

Иракские боевики заявили о запуске БПЛА в сторону Эйлата и Голанских высот
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2024

ЦАХАЛ: около Эйлата перехвачены БПЛА