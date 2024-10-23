ЦАХАЛ атаковал в Бейруте штаб "Хизбаллы", а также другие цели. Видео
время публикации: 23 октября 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 10:39
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 октября израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дахия, на юге Бейрута. Были атакованы штаб "Хизбаллы", а также ряд объектов, на которых производилось и хранилось оружие.
Отмечается, что "Хизбалла" разместила эти объекты в гражданских зданиях в жилых районах.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.