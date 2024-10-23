Подозрение на инцидент в сфере кибербезопасности в больнице РАМБАМ
время публикации: 23 октября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 10:09
Медицинский центр РАМБАМ в Хайфе получил предупреждение о подозрении на утечку паролей работников к компьютерным системам больницы, сообщает портал Walla.
В связи с этим было принято решение сменить все пароли в качестве профилактического шага.
В пресс-службе больницы подчеркивают, что утечек информации из больницы не было, и что больница работает в нормальном режиме.
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