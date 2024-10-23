ЦАХАЛ: шесть журналистов "Аль-Джазиры" в Газе – активисты ХАМАСа и "Исламского джихада"

Источники в Газе регулярно сообщают о том, что в результате действий ЦАХАЛа гибнут "журналисты". Такого рода заявления зачастую становятся поводом для резкой критики Израиля за рубежом.

23 октября ЦАХАЛ опубликовал документы ХАМАСа и "Исламского джихада", подтверждающие, что шестеро "журналистов", работающих в Газе на катарский телеканал "Аль-Джазира", является активистами и боевиками этих террористических организаций. Это Анаса аш-Шариф, Ала Салам, Хасам Шабат, Ашраф ас-Саррадж, Исмаил Абу Амр и Талаль аль-Аруки.

Исмаил Абу Амр несколько месяцев назад был ранен в результате удара ЦАХАЛа. Тогда "Аль-Джазира" обвинила Израиль в нападении на сотрудника СМИ.

Перечисленные выше "журналисты" по сути использовали "Аль-Джазиру" для пропаганды террористической идеологии.