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Израиль

ЦАХАЛ: шесть журналистов "Аль-Джазиры" в Газе – активисты ХАМАСа и "Исламского джихада"

время публикации: 23 октября 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 17:00
ЦАХАЛ: шесть журналистов "Аль-Джазиры" в Газе – активисты ХАМАСа и "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе регулярно сообщают о том, что в результате действий ЦАХАЛа гибнут "журналисты". Такого рода заявления зачастую становятся поводом для резкой критики Израиля за рубежом.

23 октября ЦАХАЛ опубликовал документы ХАМАСа и "Исламского джихада", подтверждающие, что шестеро "журналистов", работающих в Газе на катарский телеканал "Аль-Джазира", является активистами и боевиками этих террористических организаций. Это Анаса аш-Шариф, Ала Салам, Хасам Шабат, Ашраф ас-Саррадж, Исмаил Абу Амр и Талаль аль-Аруки.

Исмаил Абу Амр несколько месяцев назад был ранен в результате удара ЦАХАЛа. Тогда "Аль-Джазира" обвинила Израиль в нападении на сотрудника СМИ.

Перечисленные выше "журналисты" по сути использовали "Аль-Джазиру" для пропаганды террористической идеологии.

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