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Израиль

Во время обстрела в Нагарии был тяжело ранен мужчина

время публикации: 23 октября 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 17:00
Во время обстрела в Нагарии был тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

Во время перехвата ракет над Нагарией, в результате падения фрагмента ракеты был тяжело ранен мужчина примерно 50 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Раненый доставлен в больницу "Галиль" в Нагарии.

Из больницы сообщают, что раненый в стабильно тяжелом состоянии, он получил черепно-мозговую травму и рассечение.

ЦАХАЛ сообщает, что из Ливана по Нагарии и окрестностям в 16:12-16:14 были выпущены около 25 ракет.

Израиль
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