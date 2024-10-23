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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в Тире. Видео

время публикации: 23 октября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 16:20
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в Тире. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 23 октября израильские ВВС атаковали в ливанском городе Тир (на юго-западе страны) ряд объектов "Хизбаллы", в том числе штаб "южного фронта".

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что было сделано все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирному населению. Это подтверждают ливанские источники, сообщавшие о предупреждениях ЦАХАЛа перед нанесением ударов.

Израиль
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