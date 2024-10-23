В больницу при "Сафари" попал чеглок со связанными ногами: жертва арабских птицеловов

Чеглок – прекрасная птица семейства соколиных и отличный охотник. Возможно, именно поэтому чеглок, попавший в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане прибыл со связанными веревками ногами, кожа на которых из-за постоянного ношения пут и перетягивания кровеносных сосудов была изранена и воспалена.

Именно из-за веревок чеглок запутался и повис на дереве недалеко у входа в национальный парк Тель-Ашкелон. К счастью, его увидел сердобольный прохожий, сообщивший в Управление заповедников и парков. Сотрудники управления и директор парка Ирина отправились по вызову и спасли птицу.

Затем чеглок был передан волонтерам службы скорой помощи для животных "Хай-буланс" Саги и Йотаму, которые отвезли его в больницу.

По мнению специалистов, птица стала жертвой соколиной охоты – древней традиции, практиковавшейся преимущественно в арабских странах, но существующей по сей день. Поклонники соколиной охоты крадут птенцов из гнезд в дикой природе, выкармливают и учат охотиться, принося добычу хозяину. В Израиле соколиная охота запрещена законом, но все еще довольно часто встречается.

У прибывшего в больницу для диких животных чеглока были глубокие инфицированные раны на ногах, кожа на которых была стерта вплоть до сухожилий обмотанными вокруг лап самодельными веревками. Птицу поместили в палату интенсивной терапии, пока она не начала выздоравливать.

Чеглок получает лечение ног, предотвращающее инфекцию и ускоряющее выздоровление. С момента госпитализации птица прибавила в весе более 100 граммов – это очень много для чеглока, который весит всего около 200 граммов. Он уже прекрасно летает по своей больничной палате.

Специалисты больницы при "Сафари" прилагают все усилия, чтобы чеглок смог вернуться в дикую природу, но к сожалению, нельзя гарантировать, что это произойдет.