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Израиль

В период праздника Суккот ЦАХАЛ помог еврейским паломникам побывать в святых местах Иудеи и Самарии

время публикации: 23 октября 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 13:27
В период праздника Суккот ЦАХАЛ помог еврейским паломникам побывать в святых местах Иудеи и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что течение недели праздника Суккот израильские военные обеспечивали безопасность еврейских паломников, посещавших святые места в Иудее и Самарии.

Речь идет о массовых паломничествах к гробнице Йосефа в Шхеме, к месту захоронения Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) и Калева бен Иефуне в арабской деревне Кифаль Харат (неподалеку от Ариэля), к жертвеннику Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) в Себастии, к древней столице еврейского народа в эпоху Судей в Тель-Шило, к горе Иродион, к синагоге "Шалом Исраэль" и дворцам Хасмонеев около Иерихона, к пещере Праотцев в Хевроне.

Ранее источники в Палестинской автономии сообщали, что 22 и 23 октября автобусы с еврейскими паломниками, сопровождаемые военными, въезжали в Шхем и следовали к гробнице Йосефа. В городе происходили столкновения.

Израиль
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