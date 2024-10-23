В период праздника Суккот ЦАХАЛ помог еврейским паломникам побывать в святых местах Иудеи и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что течение недели праздника Суккот израильские военные обеспечивали безопасность еврейских паломников, посещавших святые места в Иудее и Самарии.

Речь идет о массовых паломничествах к гробнице Йосефа в Шхеме, к месту захоронения Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) и Калева бен Иефуне в арабской деревне Кифаль Харат (неподалеку от Ариэля), к жертвеннику Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) в Себастии, к древней столице еврейского народа в эпоху Судей в Тель-Шило, к горе Иродион, к синагоге "Шалом Исраэль" и дворцам Хасмонеев около Иерихона, к пещере Праотцев в Хевроне.

Ранее источники в Палестинской автономии сообщали, что 22 и 23 октября автобусы с еврейскими паломниками, сопровождаемые военными, въезжали в Шхем и следовали к гробнице Йосефа. В городе происходили столкновения.