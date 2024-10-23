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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по командному комплексу ХАМАСа в здании школы в Газе

время публикации: 23 октября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 19:23
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по командному комплексу ХАМАСа в здании школы в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

По данным военной разведки и ШАБАКа, в здании школы "Аль-Захраа" в городе Газа находился командно-контрольный пункт ХАМАСа. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в среду, 23 октября, самолеты военно-воздушных сил нанесли точечный удар по комплексу. В момент удара на территории комплекса находились боевики.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.

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