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Израиль

Прорыв блокады ХАМАСа: десятки тысяч жителей эвакуированы из Джабалии. Видео

время публикации: 23 октября 2024 г., 15:14 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 15:15
Прорыв блокады ХАМАСа: десятки тысяч жителей эвакуированы из Джабалии
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа
Прорыв блокады ХАМАСа: десятки тысяч жителей эвакуированы из Джабалии
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что после прорыва осады ХАМАСа в Джабалии из этого района на севере сектора Газы, где идут бои, начиная с утра 22 октября эвакуировались более 20 тысяч человек.

При этом отмечается, что среди эвакуировавшихся были боевики террористических группировок, которые, смешавшись с толпой, пытались выйти в южные районы сектора. Примерно 150 из них были задержаны.

Усиливая давление на ХАМАС, силы 162-й дивизии ЦАХАЛа одновременно обеспечивают безопасную эвакуацию гражданскому населению Джабалии по согласованным маршрутам.

В настоящее время силы бригада "Гивати", силы 401-й и 460-й бригад продолжают действовать в районе Джабалии, разрушая инфраструктуру террора и уничтожая боевиков.

Израиль
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