Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии
время публикации: 23 октября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 06:49
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 октября действовали в Шхеме и Калькилии.
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 октября.
Источники в ПА сообщали, что ночью еврейские паломники под охраной военных вошли в Гробницу Йосефа в Шхеме.