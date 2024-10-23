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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии

время публикации: 23 октября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 06:49
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23.10.2024: операции в Шхеме и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 октября действовали в Шхеме и Калькилии.

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 октября.

Источники в ПА сообщали, что ночью еврейские паломники под охраной военных вошли в Гробницу Йосефа в Шхеме.

Израиль
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