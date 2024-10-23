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Израиль

Подростки из Бейт-Шемеша во время праздника обокрали интернет-кафе

время публикации: 23 октября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 15:58
Подростки из Бейт-Шемеша во время праздника обокрали интернет-кафе
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию Бейт-Шемеша обратился предприниматель с жалобой о том, что во время праздничной недели Суккот, когда их магазины и кафе были закрыты, неизвестные взломали двери его бизнеса и похитили деньги, причиняя значительный ущерб имуществу.

В воскресенье, 20 октября, в полицию обратился владелец интернет-кафе в районе Яфэ-Ноф в Бейт-Шемеше, сообщив, что во время праздника Суккот неизвестные взломали дверь его бизнеса, сломали при помощи железного лома банкомат и похитили из него деньги.

Полиция в ходе расследования установила личность подозреваемых – ими оказались двое подростков из Бейт-Шемеша в возрасте 13 и 14 лет. Они были задержаны и доставлены в полицию для допроса.

После допроса подозреваемые отправлены под домашний арест.

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