Подростки из Бейт-Шемеша во время праздника обокрали интернет-кафе

В полицию Бейт-Шемеша обратился предприниматель с жалобой о том, что во время праздничной недели Суккот, когда их магазины и кафе были закрыты, неизвестные взломали двери его бизнеса и похитили деньги, причиняя значительный ущерб имуществу.

В воскресенье, 20 октября, в полицию обратился владелец интернет-кафе в районе Яфэ-Ноф в Бейт-Шемеше, сообщив, что во время праздника Суккот неизвестные взломали дверь его бизнеса, сломали при помощи железного лома банкомат и похитили из него деньги.

Полиция в ходе расследования установила личность подозреваемых – ими оказались двое подростков из Бейт-Шемеша в возрасте 13 и 14 лет. Они были задержаны и доставлены в полицию для допроса.

После допроса подозреваемые отправлены под домашний арест.