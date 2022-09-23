Мотивы Лапида и противоречия в блоке "анти-Биби". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Предвыборная кампания в Кнессет 25-го созыва постепенно выходит за пределы рационального. Один за другим политики предпринимают шаги, которые почти невозможно логично объяснить, во всяком случае, не имея доступа к информации, на которую опирались стратегические советники кандидатов.

В политической системе еще не перевели дух после развала Объединенного списка, бесспорно самого до сих пор драматического события этой предвыборной кампании, но тут пришел Яир Лапид и сделал свой шаг, которому очень трудно найти логическое объяснение: в разгар волны террора Лапид отправился в Нью-Йорк для того, чтобы на сессии Генеральной ассамблеи ООН объявить миру о возвращении к жизни дипломатического процесса с автономией. Лапид рассказал, что стремится к миру на основе принципа "двух государств для двух народов" и выдвинул единственное условие – палестинское государство должно быть мирным.

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Про Яира Лапида можно сказать многое, но глупцом его никто не назовет. Поэтому стоит сразу отбросить предположение о том, что это была речь исключительно государственная, не имеющая отношения к избирательной кампании. Это была, в первую очередь, речь кандидата на пост премьер-министра. Но осталось неясным, какую цель она преследовала.

Прежде всего, эта речь стала подарком для Биньямина Нетаниягу. Главной проблемой лидера "Ликуда" является низкий процент голосования в населенных пунктах, где живут избиратели этой партии. Речь Лапида в ООН – это готовый материал для агитаторов "Ликуда". "Лапид возвращает нас ко дням Осло", – скажут они. "Вы хотите этого?" Такой довод подействует не на всех, но на многих. Нетаниягу достаточно, чтобы те самые люди, которые в день прошлых выборов мыли квартиры перед праздником Песах, вышли на избирательные участки. Большего Нетаниягу не надо.

Если целью Лапида было заручиться поддержкой Объединенного списка, то он в очередной раз доказал, что не понимает в каком мире живет. "Придворный еврей" Объединенного списка Офер Касиф уже заявил, что слова Лапида никому не интересны. "Мы ждем продвижения реальных шагов в направлении создания Палестинского государства", – сказал он. Арабы хорошо умеют торговаться и, очевидно, потребуют от Лапида более серьезных шагов, чем общие декларации. Но даже если Лапид и то, что осталось от Объединенного списка, договорятся о сотрудничестве, это не даст главе "Еш Атид" коалиции. Гидеон Саар, Авигдор Либерман уже заявили, что ни при каких обстоятельствах не согласятся на коалицию, опирающуюся на Объединенный список. Их позиция продиктована не столько идеологией сколько отсутствием суицидальных наклонностей. Лапид готов рискнуть ради того, чтобы остаться в кресле премьер-министра, но как глава обычного, а не переходного правительства. Но Саар и Либерман не видят причины рисковать вместе с ним. Поэтому коалиции с Объединенным списком не будет, одно такое выступление серьезно изменить процент голосования в арабском секторе не в состоянии.

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Если предположить, что речь в ООН была частью борьбы за голоса избирателей "Аводы" и МЕРЕЦ, то возможно она достигнет своей цели. Но окончательная цель маневра остается тайной. Гальон и Михаэли в любом случае порекомендуют Лапида президенту, в любом случае не войдут в коалицию с Нетаниягу. Поедание их мандатов столь же бессмысленно насколько бессмысленны были атаки Нетаниягу на Шакед и Беннета. В 2019 году эти атаки привели к тому, что "Новые правые" не прошли электоральный барьер, а Нетаниягу недосчитался мандатов.

Остается Бени Ганц. Резкий скачок Лапида влево вполне может иметь целью создать хаос именно в этой партии. Гидеон Саар, возражающий против переговоров с Махмудом Аббасом, тут же заявил, что "нет места для еще одного государства между морем и Иорданом". Гади Айзенкот, приветствующий идею таких переговоров, и Бени Ганц, мечтающий лишь о том, чтобы его список не развалился до тех пор, пока он не занял пост премьер-министра, также продолжает молчать.

Помимо раздора в "Махане Мамлахти", Лапид бесспорно стремится отдалиться от Ганца, зафиксировать, что именно он, Лапид, является альтернативой Нетаниягу, а также увеличить свое представительство за счет "Махане Мамлахти". Но маятник может качнуться и в другую сторону: избиратели "Еш Атид", утратившие равновесие в результате резкого поворота влево, могут перескочить на соседний корабль – к Бени Ганцу. Лапид рискует, и при попытке понять суть этого риска возникает ощущение, что мысли Лапида о подготовке уже к шестым выборам. Если такие выборы будут. Если Лапид придет на них с числом мандатов, приближающимся к тому, что будет иметь Нетаниягу, и с альтернативной повесткой дня – тогда борьба между ними может быть особенного жесткой.

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Как уже говорилось, у Лапида нет эксклюзивности на шокирующие шаги. В конце прошлой недели развалился Объединенный список, и хотя причины этого шага все еще неясны, его результаты уже очевидны. Не было ни одного опроса, где блок "Ликуда" набирает менее 60 мандатов. Исчезновение с карты БАЛАД играет на руку "Ликуду", и на этой неделе в блоке "только не Биби" приняли радикальное решение. Есть разница между ситуацией, при которой партия баллотируется и не проходит электоральный барьер (люди, голосовавшие за эту партию, хотя бы учитываются при подсчете голосов), и ситуацией, при которой партия по тем или иным причинам отказалась от участия в выборах. За нее не голосуют и соответственно общее число избирателей не включает тех, кто голосовал бы, если бы партия баллотировалась.

Это длинное объяснение является преамбулой ответа на вопрос – зачем Авигдор Либерман потребовал не допустить до выборов главу БАЛАД Сами Абу Шхадэ. Помимо стремления не видеть БАЛАД в Кнессете, Либерман очень не хотел бы видеть на избирательных участках бюллетени БАЛАД. Однако в ЦИК, куда Либерман обратился с просьбой обезглавить партию БАЛАД, не нашлось желающих поддержать эту инициативу. Нетаниягу, которому партия БАЛАД, баллотирующаяся, но не проходящая в Кнессет, выгоднее, чем партия БАЛАД, лишенная возможности выбросить в мусорник несколько тысяч арабских голосов, заявил, что поддержит иск, если он распространится на ХАДАШ и ТААЛ. В "Аводе" и МЕРЕЦ и вовсе заявили, что не поддержат атаку на БАЛАД. Либерман понял, что шансы не допустить эту партию до выборов равны нулю, и отозвал свой иск.

ХАДАШ-ТААЛ с одной стороны и РААМ с другой балансируют на грани электорального барьера. Ниже его они не опускаются, однако нервозность в блоке Лапида остается очень высокой. Ожидается, что эти партии подпишут соглашение об остаточных голосах. Несмотря на взаимную неприязнь, арабские партии не хотят терять даже один голос.

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Открывая предвыборную кампанию своей партии, Мерав Михаэли ("Авода") дала ясно понять, какой главный козырь ее компании. Этот козырь – Ицхак Рабин, вернее убийство Рабина. Выборы на сей раз пройдут за три дня до очередной даты убийства премьер-министра. Судя по выступлениям Михаэли, она попытается представить себя наследницей Рабина, а партию – продолжением дела "Аводы" 90-х годов. Надо отдать должное Михаэли, она избрала линию, с которой невозможно конкурировать. Нравится это партнерам-противникам Михаэли или нет, Ицхак Рабин и все, что с ним связано, хорошее или плохое, принадлежит "Аводе".

На противоположном фланге страдания Айелет Шакед продолжаются. На этой неделе Шакед и ее политический партнер Ицхак Бродни представили предвыборный список. В ходе мероприятия Шакед пришлось задействовать то, чем пользоваться она отнюдь не собиралась – эмоциями. Она обратилась к собравшимся и вновь попросила прощения. Но на сей раз не за то, что пошла в правительство Лапида-Беннета, а за то, что, по ее словам, разбила сердца своих сторонников. "Я надеюсь, вы найдете в душе силы простить меня", – сказала Шакед.

Обращение к эмоциям – средство заурядное и рутинное для других политиков, почти незнакомо Шакед. Надо сказать, что на данном этапе оно оказалось малоэффективным. Результаты первых опросов показывают, что стагнация сохраняется, и стагнация эта предсказывает Шакед не более 1,5% голосов избирателей. На данном этапе Шакед отказывается взвесить возможность капитуляции и выйти из гонки. Однако Биньямин Нетаниягу намерен "помочь" ей в этом.

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В НДИ продолжают использовать любую возможность для подтверждения тезиса "Опасно: харедим". На этой неделе главной темой стало изучение общеобразовательных предметов в ультраортодоксальных учебных заведениях. И позиция Либермана, готового по этому вопросу идти до конца, не совсем совпадет с позицией прочих лидеров блока "против Биби". Лапид и Ганц охотнее пошли бы на компромисс, чтобы обеспечить ту или иною форму союза с ультраортодоксальными партиями. Однако в НДИ заняты продвижением своей повестки дня. В определенном смысле, в этом и есть разница между партиями блока Нетаниягу и партиями, входящими в блок его противников. "Ликуд" и его сторонники имеют общую цель, над достижением которой методично и слаженно работают. Блок "только не Биби" раздроблен. Результаты – в опросах.

С наступлением осенних праздников предвыборная кампания возьмет последний неофициальный тайм-аут перед выходом на финишную прямую. В партиях надеются, что 1 ноября не окажется датой промежуточного финиша перед началом шестой за три с половиной года предвыборной кампании.