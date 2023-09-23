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    В Израиле

    Беспилотник ЦАХАЛа уничтожил два наблюдательных пункта боевиков ХАМАСа в Газе. Видео

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    Беспилотник ЦАХАЛа уничтожил два наблюдательных пункта боевиков ХАМАСа в Газе. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Вечером 23 сентября 2023 года беспилотник ЦАХАЛа двумя ракетами уничтожил два наблюдательных пункта боевиков ХАМАСа рядом с восточной границей сектора Газы, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, публикующая видеозапись ликвидации этих объектов.

    Удары по наблюдательным пунктам ХАМАСа в районе Аз-Зайтун, к востоку от города Газа, были нанесены на фоне продолжающихся беспорядков на восточной границе Газы.

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    Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно эта террористическая организация контролирует сектор.

    В субботу, 23 сентября, продолжились беспорядки на границе сектора Газы. Волнения не прекращаются девятый день подряд. Участники "акции протеста" жгли покрышки возле закрытого контрольно-пропускного пункта "Карни", расположенного недалеко от кибуца Нахаль-Оз. В сторону израильских военнослужащих летели петарды и самодельные взрывные устройства.

    Отметим, что накануне в секторе Газы активизировались группы боевиков, запускающие зажигательные устройства на воздушных шарах на израильскую территорию. В течение дня было зафиксировано несколько пожаров.

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    В пятницу, 22 сентября, силы ЦАХАЛа отреагировали на беспорядки атакой на три позиции ХАМАСа на территории сектора Газы. Удар по двум из них, расположенным в непосредственной близости от мест, из которых были террористами были запущены воздушные шары с зажигательными устройствами, был нанесен посредством беспилотников. Еще одна позиция террористов была атакована танком, ранее из этой точки была открыта стрельба по военнослужащим.

    Предполагается, что уже в воскресенье в Газу поступит очередной "катарский грант" и 10000 семей получат по 100 долларов (пособие на сентябрь). Катар, судя по всему, хочет с начала следующего года сократить размер своих ежемесячных "грантов", передаваемых в сектор Газы. На фоне напряженности, возникшей из-за этого между ХАМАСом и Катаром, хамасовским руководством было принято решение возобновить беспорядки на границе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Сентября 2023
    Источники в Газе: ЦАХАЛ вновь нанес удары по наблюдательным пунктам ХАМАСа
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