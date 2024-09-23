Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 сентября: удары по целям в секторе, атакован штаб ХАМАСа

В ночь на 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала как от источников в Газе, так и от ЦАХАЛа.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе по сравнению с прошлой ночью возросла.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в квартале Ас-Сабра на юге города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Насер в Джабалии, есть убитые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юго-западе города Газа; вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; вертолеты ЦАХАЛа вновь атаковали цели в южной части города Газа.

В центре сектора: в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Самак в Дир аль-Балахе, убиты пять человек.

ЦАХАЛ сообщал, что в ночь на 23 сентября вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков ХАМАСа, находившихся в командном пункте на территории школы "Халид Бин-Уалид" в центре сектора Газы. Палестинские источники передавали, что в результате этой атаки были убиты не менее трех человек и десятки ранены.