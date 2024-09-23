Вооруженное нападение в Умм эль-Фахме: один убитый, двое раненых

Рано утром 23 сентября в Умм эль-Фахме в результате вооруженного нападения был убит 42-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в больницу "А-Эмек" в Афуле доставлен мужчина примерно 45 лет с ранениями средней тяжести. Еще один мужчина примерно 40 лет, получивший легкие ранения, обратился за помощью медиков самостоятельно.

Полиция проводит расследование.