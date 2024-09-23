ЦАХАЛ вновь призывает ливанцев эвакуироваться. Минздрав Ливана заявляет о 100 убитых

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением второй раз за сегодняшний день, 23 сентября. Он вновь призвал ливанцев, проживающих рядом с объектами "Хизбаллы" или домами, где хранятся ракеты, незамедлительно эвакуироваться.

Хагари подчеркивает, что сегодня зачастую ливанцы гибли или получали ранения в результате вторичных взрывов – детонации ракет, которые были спрятаны в домах.

Были атакованы около 300 домов, в которых хранились ракеты или беспилотники.

Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжит атаковать "Хизбаллу".

Все заявления ЦАХАЛа переводятся на арабский и распространяются через соцсети и СМИ, в том числе по ливанскому радио.

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что сегодня в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям на юге и на востоке страны есть 100 убитых (ранее сообщалось о более 50 погибших) и 400 раненых. Минздрав Ливана заявляет, что среди убитых и раненых есть мирные граждане, в их числе женщины и дети.