"Русское мошенничество": одному из обвиняемых 81 год

Иерусалимская полиция сообщила о завершающих этапах расследования против фигурантов разветвленной и организованной сети так называемого "русского мошенничества": одному из обвиняемых, цинично и жестоко грабивших беспомощных пожилых людей – 81 год.

По данным пресс-службы полиции, в рамках расследования десятков жалоб, поступивших в полицейские участки по всей стране от русскоязычных пожилых людей, ставших жертвами обмана и мошенничества, сотрудникам центрального подразделения полиции Иерусалимского округа удалось установить двоих подозреваемых. Одному из подозреваемых около 40 лет, второму – 81 год, оба они жители севера Израиля. Подозреваемые – члены преступной группировки, получившие обманным путем более трех миллионов шекелей от десятков жертв.

Они сумели обокрасть несколько десятков пострадавших, причинив людям огромный финансовый ущерб и нанеся непоправимый урон качеству их жизни. По словам представителя отдела борьбы с экономическими преступлениями Эли Либкинда, пожилые люди стали жертвами обмана по ставшей уже традиционной схеме "русского мошенничества": им звонили неизвестные на русском языке, представлялись сотрудниками компании-провайдера, отдела безопасности банка или сотрудниками полиции.

Обманным путем, используя различные "легенды" – в частности, о необходимости "помочь следствию" или об угрозе накоплениям и необходимости "перевести свои деньги на безопасные счета", преступники выманили у пожилых людей их накопления на жизнь, на лечение и на другие необходимые нужды.

Преступники убеждали пожилых людей передавать им свои деньги и личные данные, при этом мошенники заботились о том, чтобы жертвы не рассказывали о происходящем своим близким, банку и полиции. В сообщении полиции подчеркивается, что оба обвиняемых являются частью организованной преступной сети, которая действовала планомерно и систематически, выискивая жертв и собирая данные о них.

Участники мошеннической сети устанавливали контакт с жертвами по телефону, убеждали их, что некие мошенники пытаются украсть деньги с их банковского счета, и они должны якобы для защиты своих денег снять их и перевести на другой счет, который якобы будет открыт банком. Они также убеждали беспомощных пожилых людей передать их кредитные и дебетовые карты специальному посыльному. С этих карт мошенники ежедневно снимали наличные.

Чтобы убедить жертв в достоверности предоставляемой им информации, мошенники предоставляли поддельные документы полицейских. В сообщении подчеркиваются, что преступники пользовались отсутствием информированности у пожилых людей, их доверчивостью, недостаточным владением иврита и возрастными особенностями.

Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемых под стражей. После сбора доказательной базы, в окружном суде Иерусалима против двоих обвиняемых были предъявлены обвинительные заключения. Им вменяется незаконное получение средств при отягчающих обстоятельствах, мошенничество, сговор с целью совершения преступления, взлом компьютера с целью совершения преступления, неправомерное использование чужих платежных средств и другие правонарушения.

Полиция подчеркивает: ни в коем случае не передавайте деньги и личные данные неизвестному вам лицу, в том числе тому, кто звонит вам по телефону и просит предоставить личные данные, коды, провести те или иные операции. В случае сомнений по поводу такого контакта следует незамедлительно связаться с банком – по телефону отдела обслуживания клиентов и по собственной инициативе. Если вы подозреваете попытку мошенничества, важно как можно скорее связаться с полицией и сообщить об этом.