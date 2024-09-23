Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по штабу боевиков ХАМАСа в центре сектора Газы

Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков ХАМАСа, находившихся в командном пункте на территории школы "Халид Бен-Уалид" в центре сектора Газы.

Операция проводилась на основании данных военной разведки (АМАН) под руководством командования Южного военного округа.

По данным разведки, штаб использовался для планирования и осуществления террористических атак на силы ЦАХАЛа и на государство Израиль.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что армия приняла ряд мер для снижения вероятности причинения ущерба гражданскому населению, для нанесения удара использовалось высокоточные боеприпасы.

Палестинские источники передают, что в результате этой атаки погибли не менее трех человек и десятки были ранены.