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Израиль

Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по штабу боевиков ХАМАСа в центре сектора Газы

время публикации: 23 сентября 2024 г., 01:48 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 01:53
Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по штабу боевиков ХАМАСа в центре сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков ХАМАСа, находившихся в командном пункте на территории школы "Халид Бен-Уалид" в центре сектора Газы.

Операция проводилась на основании данных военной разведки (АМАН) под руководством командования Южного военного округа.

По данным разведки, штаб использовался для планирования и осуществления террористических атак на силы ЦАХАЛа и на государство Израиль.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что армия приняла ряд мер для снижения вероятности причинения ущерба гражданскому населению, для нанесения удара использовалось высокоточные боеприпасы.

Палестинские источники передают, что в результате этой атаки погибли не менее трех человек и десятки были ранены.

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