Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по штабу боевиков ХАМАСа в центре сектора Газы
время публикации: 23 сентября 2024 г., 01:48 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 01:53
Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков ХАМАСа, находившихся в командном пункте на территории школы "Халид Бен-Уалид" в центре сектора Газы.
Операция проводилась на основании данных военной разведки (АМАН) под руководством командования Южного военного округа.
По данным разведки, штаб использовался для планирования и осуществления террористических атак на силы ЦАХАЛа и на государство Израиль.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что армия приняла ряд мер для снижения вероятности причинения ущерба гражданскому населению, для нанесения удара использовалось высокоточные боеприпасы.
Палестинские источники передают, что в результате этой атаки погибли не менее трех человек и десятки были ранены.