За последние сутки ВВС ЦАХАЛа совершили 650 боевых вылетов в Ливан

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последние сутки самолеты военно-воздушных сил совершили 650 боевых вылетов в Ливан. В атаке участвовали все авиабазы ЦАХАЛа.

Удары наносились по строениям, транспортным средствам, объектам террористической инфраструктуры, ракетным установкам и беспилотникам "Хизбаллы", которые террористы планировали использовать для атак на Израиль.

ВВС атаковали на территории Ливана 1100 целей, было использовано более 1400 единиц боеприпасов.