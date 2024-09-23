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Израиль

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа совершили 650 боевых вылетов в Ливан

время публикации: 23 сентября 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 20:35
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа совершили 650 боевых вылетов в Ливан
Moshe Shai/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последние сутки самолеты военно-воздушных сил совершили 650 боевых вылетов в Ливан. В атаке участвовали все авиабазы ЦАХАЛа.

Удары наносились по строениям, транспортным средствам, объектам террористической инфраструктуры, ракетным установкам и беспилотникам "Хизбаллы", которые террористы планировали использовать для атак на Израиль.

ВВС атаковали на территории Ливана 1100 целей, было использовано более 1400 единиц боеприпасов.

Израиль
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