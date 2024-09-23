x
23 сентября 2024
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2024
|
23 сентября 2024
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по цели в Бейруте

время публикации: 23 сентября 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 19:06
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по цели в Бейруте
AP Photo/Khalil Hamra

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ атаковал цели в столице Ливана, Бейруте.

Других подробностей не сообщается.

По данным ливанских источников, не менее шести ракет были запущены израильскими самолетами по объекту на южной окраине Бейрута. Высказывается предположение, что целью атаки стал Али Харахи, возглавивший спецназ "Радуан" вместо Ибрагима Акилы, который был ликвидирован ЦАХАЛом 20 сентября. Харахи занимает третью позицию в иерархии "Хизбаллы".

В ливанских источниках также появилась информация о том, что самолеты ВВС ЦАХАЛа наносят удары в долине Бекаа и городе Баальбек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 сентября 2024

353-й день войны в Израиле: ЦАХАЛ атакует в Ливане и в Газе. Хронология событий