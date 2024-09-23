ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по цели в Бейруте

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ атаковал цели в столице Ливана, Бейруте.

Других подробностей не сообщается.

По данным ливанских источников, не менее шести ракет были запущены израильскими самолетами по объекту на южной окраине Бейрута. Высказывается предположение, что целью атаки стал Али Харахи, возглавивший спецназ "Радуан" вместо Ибрагима Акилы, который был ликвидирован ЦАХАЛом 20 сентября. Харахи занимает третью позицию в иерархии "Хизбаллы".

В ливанских источниках также появилась информация о том, что самолеты ВВС ЦАХАЛа наносят удары в долине Бекаа и городе Баальбек.