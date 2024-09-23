Управление тылом обновило инструкции: учебные заведения закрыты только на севере

Управление тылом обновило инструкции для жителей севера Израиля. Новые указания вступают в силу в понедельник, 23 сентября 2024 года, в 18:00 и будут действительны до среды, 25 сентября, 18:00.

Голанские высоты (север), линия фронта, Верхняя Галилея, Центральная Галилея, Нижняя Галилея, Хайфский залив, Долины, Южные Голаны (населенные пункты регионального совета Эмек а-Ярден:

– Образовательные учреждения закрыты.

– Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 10 человек на открытой местности и до 30 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Отеф Аза (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ивим, Гавим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Меген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нахал Оз, Нир Ицхак)

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Собрания до 1000 человек на открытой местности и в помещениях.

Все остальные районы Израиля

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.