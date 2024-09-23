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Израиль

ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" в Ливане, пресечено нападение на граждан Израиля

время публикации: 23 сентября 2024 г., 07:55 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 08:23
ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" в Ливане, пресечено нападение на граждан Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари утром 23 сентября заявил, что израильские ВВС нанесли новую серию ударов по целям в южном Ливане, так как была обнаружена подготовка "Хизбаллы" к нападению на граждан Израиля.

Хагари отметил, что в течение двадцати лет "Хизбалла" складировала оружие на юге Ливана. Он отметил, что террористы размещали обычные ракеты, крылатые ракеты, беспилотники в домах. ЦАХАЛ продемонстрировал видео, на которых было показано, как "мирные дома" были превращены "Хизбаллой" в точки запуска ракет.

Представитель ЦАХАЛа призвал ливанцев, в домах которых было спрятано оружие, немедленно эвакуироваться, так как по этим целям вскоре будут нанесены удары.

Даниэль Хагари отметил, что это предупреждение на арабском языке было распространено на всех платформах в социальных сетях.

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