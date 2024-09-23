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Глава МИД Израиля: "Насралла взял в заложники народ Ливана"

время публикации: 23 сентября 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 12:30
Глава МИД Израиля: "Насралла взял в заложники народ Ливана"
AP Photo/Mohammed Zaatari

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением: "Насралла взял в заложники народ Ливана, разместив ракеты и оружие в домах и деревнях, чтобы угрожать гражданам Израиля. Это явное военное преступление. Мы не примем эту реальность и будем действовать со всей силой, чтобы изменить ее".

"Народ Ливана должен эвакуировать все дома, превращенные в форпосты "Хизбаллы", чтобы избежать любого возможного вреда. Мы не остановимся, пока угроза для граждан Израиля не будет устранена, и жители севера не вернутся в свои дома в безопасности", – говорится в заявлении Каца.

Отметим, что текст заявления главы израильского МИДа во многом совпадает с прозвучавшим ранее заявлением пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари.

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