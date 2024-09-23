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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 сентября: десятки задержанных

время публикации: 23 сентября 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 06:16
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 сентября: десятки задержанных
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 сентября действовали в Харисе (к западу от Сальфита), в Бейт-Лехеме, в Аш-Шуйюхе (к северу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения – в частности, в Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой). Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны десятки подозреваемых – только в Харисе задержали более 60 местных жителей для допроса. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 сентября.

Ночью террористы обстреляли еврейский поселок Кохав-Яаков в Самарии. Пострадавших нет.

Израиль
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