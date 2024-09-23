Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 сентября: десятки задержанных

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 23 сентября действовали в Харисе (к западу от Сальфита), в Бейт-Лехеме, в Аш-Шуйюхе (к северу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения – в частности, в Каландии (между Иерусалимом и Рамаллой). Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны десятки подозреваемых – только в Харисе задержали более 60 местных жителей для допроса. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 23 сентября.

Ночью террористы обстреляли еврейский поселок Кохав-Яаков в Самарии. Пострадавших нет.