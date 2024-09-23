В Хайфе в квартире обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти

Женщина в возрасте около 40 лет была обнаружена мертвой в своей квартире в Хайфе. На теле женщины были проникающие ранения. Прибывшим на место происшествия медикам "Маген Давид Адом" оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.

Полиция Хайфы начала расследование происшествия. По предварительным данным, речь идет об убийстве. Сотрудники полиции собирают с места преступления улики, патрульные обыскивают окрестности в поисках подозреваемого или подозреваемых в совершении этого преступления.