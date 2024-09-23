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Израиль

В больницу "Пория" были доставлены семь легкораненых в результате ракетных обстрелов

время публикации: 23 сентября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 15:00
В больницу "Пория" были доставлены семь легкораненых в результате ракетных обстрелов
Wikipedia.org. Фото: Hanay

В больницу "Пория" в Тверии за сегодняшний день были доставлены семь легкораненых в результате ракетных обстрелов Галилеи, сообщает "Кан". Среди них житель Гиват-Авни, мужчина около 60 лет, получивший ранения ног.

Ранее сообщалось о двух раненых и трех нуждавшихся в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

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