В больницу "Пория" были доставлены семь легкораненых в результате ракетных обстрелов

В больницу "Пория" в Тверии за сегодняшний день были доставлены семь легкораненых в результате ракетных обстрелов Галилеи, сообщает "Кан". Среди них житель Гиват-Авни, мужчина около 60 лет, получивший ранения ног.

Ранее сообщалось о двух раненых и трех нуждавшихся в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.