Тревога около Нацерета: ракетный обстрел
время публикации: 23 сентября 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 13:08
В 12:44-12:45 23 сентября тревога "Цева адом" была слышна во многих районах в Центральной и Нижней Галилеи, включая окрестности Нацерета.
Зафиксированы пуски ракет с ливанской территории. По данным "Кан", были выпущены примерно 25 ракет. Некоторые были сбиты. Другие упали на открытой местности. Один человек получил легкие осколочные ранения. Перекрыта 85-я трасса из-за падения ракеты около дороги.
Отметим, что под обстрелом оказались многие арабские населенные пункты в Израиле.