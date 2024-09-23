Тревога около Нацерета: ракетный обстрел

В 12:44-12:45 23 сентября тревога "Цева адом" была слышна во многих районах в Центральной и Нижней Галилеи, включая окрестности Нацерета.

Зафиксированы пуски ракет с ливанской территории. По данным "Кан", были выпущены примерно 25 ракет. Некоторые были сбиты. Другие упали на открытой местности. Один человек получил легкие осколочные ранения. Перекрыта 85-я трасса из-за падения ракеты около дороги.

Отметим, что под обстрелом оказались многие арабские населенные пункты в Израиле.