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Израиль

Тревога около Нацерета: ракетный обстрел

время публикации: 23 сентября 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 13:08
Тревога около Нацерета: ракетный обстрел
Ayal Margolin/Flash90

В 12:44-12:45 23 сентября тревога "Цева адом" была слышна во многих районах в Центральной и Нижней Галилеи, включая окрестности Нацерета.

Зафиксированы пуски ракет с ливанской территории. По данным "Кан", были выпущены примерно 25 ракет. Некоторые были сбиты. Другие упали на открытой местности. Один человек получил легкие осколочные ранения. Перекрыта 85-я трасса из-за падения ракеты около дороги.

Отметим, что под обстрелом оказались многие арабские населенные пункты в Израиле.

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