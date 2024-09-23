ЦАХАЛ сообщает о десятках ракет из Ливана по Самарии и по северу страны

Армия обороны Израиля публикует сводку по ракетным обстрелам израильской территории за последний час. Север Голанских высот был обстрелян из Ливана, несколько ракет удалось перехватить, еще несколько упали. Всего зафиксировано около 25 пусков ракет, пересекших границу.

По Хайфскому заливу и Верхней Галилее были выпущены из Ливана около 15 ракет, большинство были успешно перехвачены ПВО, зафиксированы падения ракет.

Тревога о проникновении вражеского БПЛА в районе Элькоша оказалась ложной.

Самария была обстреляна также из Ливана: зафиксировано около десяти запусков, несколько ракет разорвались на открытом пространстве.

В ходе залпа по Галилее в 17:20 было зафиксировано около 30 запусков ракет, пересекших границу с Ливаном, зафиксированы также падения ракет.