Ультраортодоксы требуют от Нетаниягу не лететь из США в Израиль в шабат

Партия "Яадут а-Тора" потребовала от премьер-министра Биньямина Нетаниягу ни в коем случае не лететь из США в Израиль в шабат.

Это требование последовало на фоне обсуждения предстоящего визита Нетаниягу в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Накануне вечером телеканал "Кан" сообщил, что Нетаниягу намерен вновь отложить вылет в США и сократить срок пребывания там.

На данный момент предполагается, что премьер-министр отправится в США 25 сентября, а не 24 сентября, как предполагалось ранее.

В окружении Нетаниягу взвешивают возможность сократить и время пребывания в США. Глава правительства может вернуться в Израиль сразу после выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступление запланировано на 27 сентября и незамедлительное возвращение неизбежно связано с нарушением шабата.