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Израиль

"Кан-11": Нетаниягу вторично отложил вылет на Генассамблею ООН

время публикации: 22 сентября 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 21:48
"Кан-11": Нетаниягу вторично отложил вылет на Генассамблею ООН
Flash90/Marc Israel Sellem/Pool

Корреспондент телеканала "Кан-11" Михаэль Шемеш в вечернем выпуске новостей сообщил, что в связи с ситуацией на северной границе Биньямин Нетаниягу вторично отложил вылет в США, где проходит Генассамблея ООН.

В канцелярии премьер-министра редакции NEWSru.co.il сообщили, что на данный момент нет изменений в планах Биньямина Нетаниягу.

Выступление Биньямина Нетаниягу на Генассамблеи ООН запланировано на пятницу, 27 сентября. Согласно сообщениям в СМИ, израильский премьер планировал отправиться в США вместе с женой. Они намеревались прибыть в США 24 сентября, за три дня до выступления. Супруги Нетаниягу должны были провести шаббат в Нью-Йорке, после чего вернуться в Израиль.

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