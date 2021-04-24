ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе, ракетные обстрелы продолжаются

В ночь на субботу, 24 апреля, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

В пятницу, 23 апреля, в 23:02, сигнал "Цева адом" прозвучал в кибуце Кисуфим. В 23:29 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы. Одна из ракет была сбита системой ПРО. Две упали возле разделительного забора. Пострадавших и разрушений нет.

В ответ танк ЦАХАЛа обстрелял укрепленный пункт боевиков террористической организации ХАМАС.

Около 1:50 из сектора были выпущены еще две ракеты. Одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

В 2:13 был зафиксирован запуск еще четырех ракет из Газы. Две перехвачены системой ПРО.

2:30. Источники в Газе передают, что ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе.

2:46. Подтвержден запуск еще одной ракеты из Газы.

С 3 до 4 часов ночи из сектора Газы по израильской территории было выпущено еще пять ракет.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.

Ранее палестинские террористические группировки "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и "Исламский джихад" объявили пятницу, 23 апреля, "днем гнева" после того, как израильская полиция подавила беспорядки в городе. Призыв был поддержан ФАТХом и другими движениями Палестинской автономии. В заявлениях, распространенных на палестинских информационных сайтах и в социальных сетях, содержался призыв к "защите мечети Аль-Акса" от "израильских оккупантов".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2021-й год.

Апрель. 17 ракет. 4 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.