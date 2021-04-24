ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе, ракетные обстрелы продолжаются
В ночь на субботу, 24 апреля, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.
В пятницу, 23 апреля, в 23:02, сигнал "Цева адом" прозвучал в кибуце Кисуфим. В 23:29 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы. Одна из ракет была сбита системой ПРО. Две упали возле разделительного забора. Пострадавших и разрушений нет.
В ответ танк ЦАХАЛа обстрелял укрепленный пункт боевиков террористической организации ХАМАС.
Около 1:50 из сектора были выпущены еще две ракеты. Одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
В 2:13 был зафиксирован запуск еще четырех ракет из Газы. Две перехвачены системой ПРО.
2:30. Источники в Газе передают, что ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе.
2:46. Подтвержден запуск еще одной ракеты из Газы.
С 3 до 4 часов ночи из сектора Газы по израильской территории было выпущено еще пять ракет.
ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.
Ранее палестинские террористические группировки "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и "Исламский джихад" объявили пятницу, 23 апреля, "днем гнева" после того, как израильская полиция подавила беспорядки в городе. Призыв был поддержан ФАТХом и другими движениями Палестинской автономии. В заявлениях, распространенных на палестинских информационных сайтах и в социальных сетях, содержался призыв к "защите мечети Аль-Акса" от "израильских оккупантов".
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2021-й год.
Апрель. 17 ракет. 4 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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