Бывший мэр Кфар-Сабы приговорен к двум годам тюремного заключения
Окружной суд Лода приговорил бывшего мэра Кфар-Сабы Иегуду Бен Хамо к двух годам тюремного заключения, десяти месяцев условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч шекелей.
В октябре 2021 года суд признал Иегуду Бен Хамо в хищениях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении общественным доверием.
Согласно материалам суда, Бен Хамо создал мошеннический механизм, в рамках которого получал пожертвования в виде купонов на покупку, якобы предназначенных для нуждающихся. В действительности он пользовался ими для личных целей, а также раздавал своим приближенным и работникам.
В общей сложности бывший мэр получил купоны на сумму около 600000 шекелей. Только 350000 дошли до нуждающихся. 190000 шекелей он присвоил, остальное было передано приближенным.
В материалах суда отмечалось, что присвоенной мошенническим путем суммы Бен Хамо не заплатил налогов. Он также оказывал покровительство приближенному к нему подрядчику и владельцу земельных участков Рафи Кахлону, используя свое влияние для продвижения его интересов.
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