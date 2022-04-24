Бывший мэр Кфар-Сабы приговорен к двум годам тюремного заключения

Окружной суд Лода приговорил бывшего мэра Кфар-Сабы Иегуду Бен Хамо к двух годам тюремного заключения, десяти месяцев условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч шекелей.

В октябре 2021 года суд признал Иегуду Бен Хамо в хищениях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении общественным доверием.

Согласно материалам суда, Бен Хамо создал мошеннический механизм, в рамках которого получал пожертвования в виде купонов на покупку, якобы предназначенных для нуждающихся. В действительности он пользовался ими для личных целей, а также раздавал своим приближенным и работникам.

В общей сложности бывший мэр получил купоны на сумму около 600000 шекелей. Только 350000 дошли до нуждающихся. 190000 шекелей он присвоил, остальное было передано приближенным.

В материалах суда отмечалось, что присвоенной мошенническим путем суммы Бен Хамо не заплатил налогов. Он также оказывал покровительство приближенному к нему подрядчику и владельцу земельных участков Рафи Кахлону, используя свое влияние для продвижения его интересов.