Житель Хайфы задержан по подозрению в поджоге синагоги

Полиция задержала 44-летнего жителя Хайфы по подозрению в поджоге синагоги и угрозах в адрес находившихся в ней людей. 25 апреля мировой суд в Хайфе примет решение о целесообразности продления срока содержания задержанного под стражей.

По данным следствия, задержанный поджег талит, что привело к пожару в помещении синагоги. Кроме того он угрожал "убить всех раввинов" и вернуться вечером, чтобы "сжечь синагогу".

О мотивах действий подозреваемого не сообщается.