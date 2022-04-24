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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 15:02

Житель Хайфы задержан по подозрению в поджоге синагоги

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Житель Хайфы задержан по подозрению в поджоге синагоги

Полиция задержала 44-летнего жителя Хайфы по подозрению в поджоге синагоги и угрозах в адрес находившихся в ней людей. 25 апреля мировой суд в Хайфе примет решение о целесообразности продления срока содержания задержанного под стражей.

По данным следствия, задержанный поджег талит, что привело к пожару в помещении синагоги. Кроме того он угрожал "убить всех раввинов" и вернуться вечером, чтобы "сжечь синагогу".

О мотивах действий подозреваемого не сообщается.


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