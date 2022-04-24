Канцелярия Беннета в ответ на критику опубликовала отчет расходов на содержание его дома-резиденции

После того, как 13-й телеканал рассказал о тратах на содержание дома семьи Беннет, который используется в данный момент как официальная резиденция, канцелярия главы правительства опубликовала отчет о расходах.

В частности, 13-й телеканал сообщал, что семья Беннет тратит в месяц около 50 тысяч шекелей тратит на питание, из которых 11 тысяч - на кейтеринг и еще 15 - на покупки в супермаркете. Комментируя это сообщение из канцелярии Беннета сообщили, что в отличие от своего предшественника Нафтали Беннет не имеет в своей резиденции повара, что для налогоплательщиков вышло бы намного дороже. В частности, в резиденции Биньямина Нетаниягу на питание тратилось в месяц 37 тысяч, в резиденции Беннета 24.700, при том, что в семье нынешнего премьера - шесть человек.

В отчете также отмечается, что в резиденции Биньямина Нетаниягу работали восемь человек, на зарплаты которых тратилось 102 тысячи шекелей в месяц. В резиденции Беннета заняты три человека, на зарплаты которых тратится 48 тысяч шекелей.

Согласно данным канцелярии Беннета, в период нахождения Биньямина Нетаниягу на посту главы правительства на содержание резиденции и дома в Кейсарии в месяц тратилось 280.800 (содержание дома и уборка - 141.800, постоянные работники - 102.000, питание - 37.000). На содержание дома Беннета 87700(содержание дома и уборка - 15.000, постоянные рабочие - 48.000, питание - 24.700).

Во время Нетаниягу на коммунальные услуги, по данным канцелярии Беннета, тратилось 1.261.500 шекелей (уборка - 865.500, цветы - 38.000, электричество 171.000, садовник - 106.000, вода - 81.000). Траты в доме Беннета за год - 272.000 (уборка - 170.000, цветы - 0, электричество - 42.000, садовник - 48.000, вода - 12.000).

Отметим, что отчет канцелярии премьер-министра по расходам на содержание резиденции Беннета вызвал много споров. В частности, многие считают, что сравнение расходов с расходами предыдущего премьер-министра неуместно.

Пресс-служба "Ликуда" распространила заявление, в котором обвиняет Беннета и его канцелярию во лжи. В частности, в этом заявлении утверждается, что "Беннет без должных разрешений и в нарушение закона ремонтирует свой частный дом в Раанане за общественный счет на астрономическую сумму в 50 миллионов шекелей. Закон говорит, что официальная резиденция премьер-министра должна находиться в Иерусалиме, а не в Раанане". "Ликуд" обвиняет Беннета в том, что он "намеренно затягивает ремонт официальной резиденции на Бальфур.