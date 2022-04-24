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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 11:17

Глава Бундестага прибудет в Израиль для участия в мероприятиях Дня Катастрофы

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Глава германского парламента (Бундестага) Бербель Бас прибудет в Израиль и впервые примет участие в мероприятиях Дня памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства, организованных Кнессетом. Из пресс-службы парламента передали что Бербель Бас будет гостьей спикера Кнессета Мики Леви.


"Спикер Кнессета пригласил госпожу Бас, и он очень рад что она приняла его приглашение. Глава Бундестага будет первым высокопоставленным представителем Франции, которая примет участия в мероприятиях Дня Катастрофы", - заявили в пресс-службе Кнессета.

День Катастрофы и героизма европейского еврейства будет отмечаться 27-28 апреля.

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