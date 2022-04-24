Политический кризис: в коалиции опасаются ухода РААМ в оппозицию

В коалиции опасаются, что давление, которые оказывается на партию РААМ приведет к тому, что Мансур Аббас и его коллеги покинут правительственную коалицию. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает со ссылкой на источники внутри партии, что на депутатов от этой партии оказывается мощнейшее давление с целью вынудить их выйти из коалиции. "Никто не знает и не понимает какое давление оказывается на депутатов от РААМ", - заявляют источники, на которые ссылается газета.

Фракция РААМ в настоящий момент разделена пополам. Депутаты Мансур Аббас и Айман Хатиб-Ясин выступают за продолжение работы в коалиции, Валид Таха и Мазен Ранаем требуют немедленного ухода в оппозицию. В окружении Беннета опасаются, что после возвращения с парламентских каникул депутаты от РААМ, желающие уйти в оппозицию перестанут голосовать с коалицией. Такой шаг, даже без роспуска Кнессета, сделает функционирование коалиции невозможным.

На прошлой неделе депутаты от РААМ объявили о замораживании сотрудничества с коалицией, а также о прекращении участия в работе Кнессета. Накануне стало известно, что депутаты не примут участия и в обсуждении вопроса об объявлении депутата Шикли перебежчиком. В коалиции придают этому обсуждению большое значение. По мнению приближенных Беннета, оно должно стать предупреждением для остальных депутатов от "Ямины", взвешивающих подобный шаг. Объявленный перебежчиком депутат не может баллотироваться в следующий Кнессет в рамках какой–либо из действующих партий.

Решение об объявлении депутата перебежчиком может принять организационная комиссия Кнессета. Соотношение сил в ней 9:6 в пользу коалиции. Однако Идит Сильман ("Ямина") намерена голосовать с оппозицией. В связи с этим в "Ямине" намерены вывести ее из состава комиссии и назначить более лояльного депутата. Депутаты от РААМ не примут участия в заседании, что сводит преимущество коалиции (в случае отстранения Сильман) к минимальному.

24 апреля Верховный суд рассмотрит апелляцию Амихая Шикли, который требует, чтобы премьер-министр Нафтали Беннета и министр внутренних дел Айелет Шакед присутствовали на заседании. Если требование объявить Шикли будет утверждено, он намерен подать апелляцию в суд.

Напомним, что парламентские каникулы завершаются 8 мая.