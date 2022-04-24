Организация Crime Minister требует от Яира Нетаниягу пятьсот тысяч шекелей

В мировом суде Тель-Авива началось рассмотрение иска, поданного движением Crime Minister против Яира Нетаниягу, сына бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Общественная организация, являвшаяся одной из наиболее активных и агрессивных в ходе демонстраций протеста с требованием отставки Нетаниягу, требует от его сына 500 тысяч шекелей за клевету.

Иск касается записей, которые делал Яир Нетаниягу в период демонстраций протеста. В соответствии с распоряжением суда, Нетаниягу-младший должен присутствовать в зале во время разбирательств.