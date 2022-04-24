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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 11:19

Получение гражданства в новых условиях: истории из адвокатской практики

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Получение гражданства в новых условиях: истории из адвокатской практики

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

За последнюю неделю было внесено множество изменений в процесс репатриации, которые упрощают и ускоряют процесс приобретения нового статуса. В каких случаях теперь следует обратиться к адвокату? Ответ на один из самых популярных вопросов в статье Олеси Мошкович.

Инга, состоятельная business women, внучка еврея, несколько лет по крупицам собирала доказательства своего права на репатриацию. Все документы были идеально подготовлены. Она заходит на консульскую проверку и через 15 мин вылетает заплаканная, с отказом в руках. Что пошло не так?


По мнению консула было собрано 90 % документов и он потребовал дополнить: документ с фотографией ее мамы, в котором указана ее девичья фамилия и документ с фото Инги, в котором указана ее девичья фамилия.

Инга в шоке, она уверена, что ничего не поделать и такие документы не найти. И тут началась юридическая творческая работа. Решающую роль сыграла находчивость сотрудницы нашего офиса. Инга начала звонить семье и школьным подругам. Вы не поверите, но чудом нашелся мамин комсомольский билет и выпускное фото самой девушки., где под ее фотографией была написана ее девичья фамилия.

Консулу было достаточно только взглянуть на дополненные документы, чтобы понять, что у девушки есть все основания подтвердить получение права на гражданство!

А вот еще одна история:
Мила талантливый врач, кандидат медицинских наук, внучка еврея, несколько лет назад оказалась впутанной в сфабрикованное уголовное дело. На основании этого консул в Москве отказал ей в праве на репатриацию, несмотря на то, что судимость уже была снята на момент консульской проверки.

Прибыв в Израиль, Мила не надеялась на успех и морально была готова к долгим судебным тяжбам по доказательству своего права на репатриацию. Через 5 минут после того, как она зашла на консульскую проверку в Израиле из кабинета донесся возмущенный крик консула, сетовавшего на некомпетентность московского коллеги: "Что за чушь! Ну какую опасность в связи с этим делом вы можете представлять для Израиля!?"


Еще через пару часов Мила получила теудат зеут.

Зачем нужен адвокат в репатриации?

Знание законов и творческий подход обеспечивают 100% результат.

В нашем адвокатском офисе "Мошкович-Зубок" мы помогаем не только добиться результата, но и сделать это как можно быстрее. Пока мы занимаемся делом, наши клиенты не ставят жизнь на паузу: они работают, учатся и занимаются обустройством своего нового центра жизни.

По всем вопросам, касающимся репатриации, вы можете обратиться в наш адвокатский офис Мошкович-Зубок за консультацией, а также сопровождением на каждом этапе процесса: +972523545256 (вотс апп), +97233760630 (телефон).

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