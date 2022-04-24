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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 22:10

25 апреля КПП "Эрез" останется закрытым для рабочих из Газы

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25 апреля КПП "Эрез" останется закрытым для рабочих из Газы

25 апреля КПП "Эрез" не откроется для прохода в Израиль палестинских арабов из сектора Газы. Такое решение принял министр обороны Бени Ганц после совещания, которое он провел в южном округе. В совещании принимали участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, а также глава военной разведки (АМАН), командующий южным округом ЦАХАЛа и другие высокопоставленные офицеры армии.

"Мы продолжим демонстрировать гражданскую и экономическую щедрость только в том случае, если будет обеспечена стабильность в области безопасности", - заявил министр обороны. Напомним, что 24 апреля КПП "Эрез" был закрыт из-за запуска ракет в сторону израильской территории.


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