Глава МИД Израиля поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах

Хотя во Франции еще не опубликованы окончательные результаты выборов, глава МИД Израиля Яир Лапид в своем "твиттере" поздравил Эммануэля Макрона с победой на трех языках - французском, английском и на иврите.

В этом сообщении он называет Макрона "своим хорошим другом", "настоящим другом Израиля".

"Мы продолжим сотрудничество по укреплению сотрудничества между нашими странами", - написал Лапид.

По данным экзит-поллов, Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов набрал 58% голосов избирателей, лидер "Национального объединения", представительница ультра-правых Марин Ле Пен - 42%. Ле Пен после публикации данных опросов признала поражение, поблагодарив поддержавших ее на выборах.