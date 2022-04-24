Убийца раввина Шая Охайона приговорен к пожизненному заключению

В воскресенье, 24 апреля, окружной суд в Лоде приговорил 47-летнего Халиля Дуиката из деревни Руджиб (около Шхема), признанного виновным в убийстве в Петах-Тикве 39-летнего раввина Шая Охайона, к пожизненному заключению.

По решению суда, убийцы должен выплатить семье погибшего 258 тысяч шекелей в качестве компенсации.

В ноябре 2021 года Дуикат в рамках сделки о признании вины дал показания о том, что он убил раввина Охайона по националистическим мотивам, после этого он был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах (теракт).

26 августа 2020 года, около 13:20, на перекрестке Сгула в Петах-Тикве Халиль Дуикат, вооруженный ножом, смертельно ранил раввина Шая Охайона. После этого Дуикат продолжал спокойно идти дальше и мог убить еще кого-нибудь, если бы не был остановлен одним из граждан. Вскоре полиция задержала Дуиката.

Шай Охайон, отец четырех детей, был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Вскоре из больницы сообщили, что раненый умер.

Халиль Дуикат ранее не был судим и не был замечен в принадлежности к каким-либо террористическим организациям. При этом он является отцом шестерых детей. У него было разрешение на работу в Израиле. По словам брата убийцы, Халиль в течение четырех лет страдал от психических проблем и получал медицинскую помощь в одной из больниц автономии. На этом фоне у него возникли проблемы в семье. Он поссорился с женой и родителями. Незадолго до убийства раввина Халиль начал работать на стройке в Израиле, и дома на тот момент его не видели больше недели. Возможно, террорист, убивая израильтянина, хотел отомстить своей жене, рассчитывая на то, что после теракта ее дом будет разрушен. После ареста психиатры признали Дуиката вменяемым.

7 сентября 2020 года Халилю Дуикату были предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве раввина Шая Охайона при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении ножом с целью совершения террористического акта. В тексте обвинительного заключения отмечалось, что обвиняемый в ходе допросов заявил, что планировал убить израильтянина (мирного гражданина или солдата) "ради Палестины, палестинского народа, мечети Аль-Акса и Аллаха". Особо подчеркивалось, что Дуикат на допросах не выражал никакого сочувствия близким убитого им человека и не раскаивался в содеянном.