Операция "Волнорез": задержаны еще 12 подозреваемых в террористической деятельности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

23-24 апреля в Иудее и Самарии были задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации 10 апреля 2022 года, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Операции проводились в Каландии, Эль-Бире, Арабуне, Хевроне, Дженине и окрестностях.

Среди израильских военных пострадавших нет.