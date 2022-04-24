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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 21:00

В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль

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В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль

Вечером в воскресенье, 24 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена. Глава правительства поздравил президента США с праздником Пасхи и пригласил его посетить Израиль. Президент Байден принял приглашение, и как сообщают источники в его окружении, он посетит Израиль в июне 2022 года.

В ходе беседы премьер-министр Нафтали Беннет сообщил о том, какие усилия прикладывает Израиль для стабилизации обстановки и прекращения насилия и подстрекательства в Иерусалиме. Беннет и Байден побеседовали также об иранской проблеме, в частности о требовании Ирана вывести Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций.

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