В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль

Вечером в воскресенье, 24 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена. Глава правительства поздравил президента США с праздником Пасхи и пригласил его посетить Израиль. Президент Байден принял приглашение, и как сообщают источники в его окружении, он посетит Израиль в июне 2022 года.

В ходе беседы премьер-министр Нафтали Беннет сообщил о том, какие усилия прикладывает Израиль для стабилизации обстановки и прекращения насилия и подстрекательства в Иерусалиме. Беннет и Байден побеседовали также об иранской проблеме, в частности о требовании Ирана вывести Корпус стражей исламской революции из списка террористических организаций.