В Рахате в результате стрельбы ранена 14-летняя девочка, задержаны трое подозреваемых
В субботу, 23 апреля, в результате стрельбы в 24-м квартале бедуинского города Рахат была ранена 14-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, ее состояние средней тяжести.
Полиция сообщает о задержании троих подозреваемых в причастности к стрельбе: главы семьи (мужчина примерно 50 лет) и еще двух мужчин примерно 25 лет.
Расследование продолжается.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2022
После стрельбы в Рахате были задержаны четверо подозреваемых, двоих уже отпустили
После стрельбы в Рахате были задержаны четверо подозреваемых, двоих уже отпустили