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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 07:47

В Рахате в результате стрельбы ранена 14-летняя девочка, задержаны трое подозреваемых

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В Рахате в результате стрельбы ранена 14-летняя девочка, задержаны трое подозреваемых

В субботу, 23 апреля, в результате стрельбы в 24-м квартале бедуинского города Рахат была ранена 14-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, ее состояние средней тяжести.

Полиция сообщает о задержании троих подозреваемых в причастности к стрельбе: главы семьи (мужчина примерно 50 лет) и еще двух мужчин примерно 25 лет.

Расследование продолжается.


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