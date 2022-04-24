В Рахате в результате стрельбы ранена 14-летняя девочка, задержаны трое подозреваемых

В субботу, 23 апреля, в результате стрельбы в 24-м квартале бедуинского города Рахат была ранена 14-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, ее состояние средней тяжести.

Полиция сообщает о задержании троих подозреваемых в причастности к стрельбе: главы семьи (мужчина примерно 50 лет) и еще двух мужчин примерно 25 лет.

Расследование продолжается.