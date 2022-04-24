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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 18:07

Гидеон Саар призвал Кнессет начать ратификацию "Стамбульской конвенции о домашнем насилии"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гидеон Саар призвал Кнессет начать ратификацию "Стамбульской конвенции о домашнем насилии"

Министр юстиции Гидеон Саар обратился к Кнессету с просьбой вынести на рассмотрение "Стамбульскую конвенцию о домашнем насилии" в рамках процесса ее ратификации в Израиле. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет".

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в мае 2011 года в Стамбуле.


Конвенция ратифицирована 35 странами, включая Албанию, Андорру, Австрию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Кипр, Данию, Финляндию, Эстонию, Францию, Грузию, Германию, Нидерланды, Польшу, Швейцарию и Швецию.

В ряде стран, и, в частности в России, конвенцию критикуют, считая размытым понятие "гендер" и полагая, что она может подорвать традиционные семейные ценности.

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