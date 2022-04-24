ШАБАК опубликовал разъяснения, почему Беннет не может жить в резиденции на Бальфур

После того, как партия "Ликуд" обвинила Нафтали Беннета в нежелании переезжать в официальную резиденцию премьер-министра на улице Бельфур в Иерусалиме и трате средств налогоплательщиков на содержание личного дома в Раанане, Общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала свои разъяснения к ситуации:

"Последние годы ШАБАК указывал на необходимость существенных изменений в системе безопасности резиденции премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме, что отражено в отчете государственного контролера за 2020 год.

После смены премьер-министров была разъяснена наша позиция о необходимости привести систему безопасности резиденции на улице Бальфур в соответствие требованиям для обеспечения проживания в ней главы правительства. При этом нужно учитывать тот факт, что некоторые из работ не могут проводиться в то время, когда премьер-министр проживает в резиденции. Процесс проводится по инициативе и в соответствии с указаниями ШАБАКа.

Соответственно, были предприняты меры по обеспечению безопасности дома премьер-министра в Раанане. Работы проводились в соответствии с указаниями ШАБАКа на основе профессиональных соображений обеспечения безопасности и с учетом аспектов, связанных с расходами и минимализацией неудобств для соседей. Следует отметить, что системы безопасности вводились и в частных домах предыдущих премьер-министров, исходя из оценки угроз и других обстоятельств", - говорится в документе, полученном редакцией NEWSru.co.il.