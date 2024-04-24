ЦАХАЛ ликвидировал две ракетные установки на юге Газы, нанесены удары по 50 целям. Видео

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия сейчас ведутся в центральной части сектора.

ЦАХАЛ сообщает, что на юге сектора, в самом центре гуманитарной зоны, ударами с воздуха были уничтожены две ракетные установки ХАМАСа. Их ликвидировали до того, как террористы успели обстрелять территорию Израиля.

Бойцы бригады "Нахаль" в течение последних суток ликвидировали нескольких боевиков и атаковали объекты террористов.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 50 целям в секторе Газы.