ЦАХАЛ ликвидировал две ракетные установки на юге Газы, нанесены удары по 50 целям. Видео
время публикации: 24 апреля 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 09:44
Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия сейчас ведутся в центральной части сектора.
ЦАХАЛ сообщает, что на юге сектора, в самом центре гуманитарной зоны, ударами с воздуха были уничтожены две ракетные установки ХАМАСа. Их ликвидировали до того, как террористы успели обстрелять территорию Израиля.
Бойцы бригады "Нахаль" в течение последних суток ликвидировали нескольких боевиков и атаковали объекты террористов.
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 50 целям в секторе Газы.
Ссылки по теме