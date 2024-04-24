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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал две ракетные установки на юге Газы, нанесены удары по 50 целям. Видео

время публикации: 24 апреля 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 09:44
ЦАХАЛ ликвидировал две ракетные установки на юге Газы, нанесены удары по 50 целям. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ ликвидировал две ракетные установки на юге Газы, нанесены удары по 50 целям. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия сейчас ведутся в центральной части сектора.

ЦАХАЛ сообщает, что на юге сектора, в самом центре гуманитарной зоны, ударами с воздуха были уничтожены две ракетные установки ХАМАСа. Их ликвидировали до того, как террористы успели обстрелять территорию Израиля.

Бойцы бригады "Нахаль" в течение последних суток ликвидировали нескольких боевиков и атаковали объекты террористов.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 50 целям в секторе Газы.

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