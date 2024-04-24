Благословение коэнов: полиция просит не приезжать в Старый город Иерусалима на машине

Утром в четверг, 25 апреля, у Стены плача состоится традиционное благословение коэнов, на которое стекается большое количество верующих евреев.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

Полиция Израиля просит в этот день не приезжать в Старый город Иерусалима на машине. Проезды к нему будут заблокированы. В частности, будет закрыто движение транспорта по объездной дороге Старого города, по проспекту Маале а-Шалом, через Яффские ворота, по улицам Гат-Шманим, Дерех а-Офель, Рокфеллер, Султан Сулейман, Ицхак Карив, Шломо а-Мелех, а-Цанханим и Хативат Йерушалаим.

Гостям столицы рекомендуется оставить автомобиль на перехватывающих парковках "Нахаль а-Цофим", "Ар-Герцль", "Тедди", "Хеньон а-Леом", "Хеньон Байт", "Хеньон Шук Рамле-Лод".

Для обеспечения безопасности мероприятия в городе будут задействованы тысячи полицейских и волонтеров полиции.