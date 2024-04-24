ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ подтверждает нанесение воздушных и артиллерийских ударов (вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля) по объектам и боевикам "Хизбаллы" в южном Ливане.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были атакованы цели в районах Шумра, Тир-Харфа, Маркаба, Айта аш-Шааб, Маруин Шахин, Кфар Шуба.

Целями атак были ракетная пусковая установка, здания военного назначения, наблюдательный пункт, отдельные боевики.