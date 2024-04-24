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ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

время публикации: 24 апреля 2024 г., 08:40 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 08:41
ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает нанесение воздушных и артиллерийских ударов (вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля) по объектам и боевикам "Хизбаллы" в южном Ливане.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были атакованы цели в районах Шумра, Тир-Харфа, Маркаба, Айта аш-Шааб, Маруин Шахин, Кфар Шуба.

Целями атак были ракетная пусковая установка, здания военного назначения, наблюдательный пункт, отдельные боевики.

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